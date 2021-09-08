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Более 6,5 тысяч переселенцев в Карабахе получили помощь от миротворцев РФ

Ян Брацкий
05:35 08.09.2021
Помимо медпомощи, российские миротворцы раздают вынужденным переселенцам комплекты одежды, медикаментов, продуктовые наборы, кухонный инвентарь и детские игрушки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжают оказывать гуманитарную и медицинскую помощь вынужденным переселенцам. В ходе адресной помощи врач-невролог медицинского отряда специального назначения ознакомился с историей болезни жительницы Степанакерта Елены Григорян, опросил ее, а после осмотрел и дал рекомендации.

«Произведен осмотр пациентки, выявлены жалобы, анамнез, изучены документы, даны рекомендации по обследованию и лечению, после чего будет произведен повторный осмотр по результатам данных обследований пациента», - рассказал специалист медицинского отряда российского миротворческого контингента Петр Булавинов.

Офицеры Центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи, что не остается незамеченным со стороны местных жителей.

«Я хочу сказать спасибо миротворцам и вашим докторам, что ко мне приехали и осмотрели меня. Я обратилась в общественную приемную российского миротворческого контингента, с просьбой оказать врачебную помощь на дому. Сказали, что у миротворцев хорошие доктора, поэтому я и обратилась, чтобы меня лечили», - сказала Елена Григорян.

Помимо прочего, жителям выдаются предметы первой необходимости - одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

В общей сложности с ноября 2020 года по настоящее время более 6,5 тысяч нуждающихся переселенцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили гуманитарную и медицинскую помощь от российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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