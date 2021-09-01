Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российские миротворцы в День знаний обеспечили порядок и безопасность в Карабахе

Анна Берестовая
05:00 01.09.2021
Миротворцы РФ в День знаний обеспечили безопасность в школах и садах Нагорного Карабаха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого континента в День знаний обеспечили порядок и безопасность детям, учителям и местным жителям в Нагорном Карабахе. Более 100 военнослужащих были задействованы на территории всех школ и детских садов в Степанакерте, а также в Мартунинском и Мардакертском районах Карабаха.

«В Нагорном Карабахе сегодня отмечают начало учебного года. День знаний в школах стартует с первым звонком. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне ответственности Нагорного Карабаха. В зонах ответственности наблюдательных постов российские миротворцы также обеспечивают безопасное передвижение автомобилей. Подразделения военной полиции российского миротворческого контингента выполняют задачи сопровождения автомобильных колонн по территории Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами проводится патрулирование по пяти маршрутам», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Владислав Демкин.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00.00 по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за режимом прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:03 Армия
Видео
В АрМИ-2021 участвует рекордное количество девушек-военнослужащих
04:51 В стране и мире
Четыре пропавших человека сами вышли из леса на Сахалине
02:28 В стране и мире
Кабмин РФ утвердил запрет на госзакупки определенных видов импортной электроники
22:51 В стране и мире
Байден: уход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны
22:04 Армия
Видео
Жаркое противостояние: как Россия и Вьетнам стартовали на конкурсе «Аварийный район»
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.