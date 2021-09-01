Российские миротворцы в День знаний обеспечили порядок и безопасность в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого континента в День знаний обеспечили порядок и безопасность детям, учителям и местным жителям в Нагорном Карабахе. Более 100 военнослужащих были задействованы на территории всех школ и детских садов в Степанакерте, а также в Мартунинском и Мардакертском районах Карабаха.

«В Нагорном Карабахе сегодня отмечают начало учебного года. День знаний в школах стартует с первым звонком. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне ответственности Нагорного Карабаха. В зонах ответственности наблюдательных постов российские миротворцы также обеспечивают безопасное передвижение автомобилей. Подразделения военной полиции российского миротворческого контингента выполняют задачи сопровождения автомобильных колонн по территории Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами проводится патрулирование по пяти маршрутам», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Владислав Демкин.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00.00 по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за режимом прекращения огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.