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Москва выразила протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату

Анна Касаткина
13:04 08.09.2021
Ответственность за эскалацию отношений между двумя странами полностью лежит на эстонской стороне, отметили в МИД РФ.
Москва выразила протест Эстонии из-за невыдачи визы дипломату
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Москва выразила послу Эстонии Маргусу Лайдре решительный протест из-за невыдачи визы российскому дипломату. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ответственность за эскалацию отношений и ее последствия полностью лежат на эстонской стороне.

«Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе сего года совершенно безосновательно выславший российского дипломата», - сказала она.

Захарова добавила, что призывы «остановить раскручивание санкционной спирали» не были услышаны даже после задержания при проведении шпионской операции в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте. Кроме того, по ее словам, Москва неоднократно предупреждала, что курс Эстонии на обострение неминуемо приведет к ответным шагам.

«Вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве», - заключила представитель МИД.

Седьмого июля персоной нон грата в России объявили консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. За день до этого он был задержан в Санкт-Петербурге во время получения информации закрытого характера от гражданина РФ. В ответ 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства.

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