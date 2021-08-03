Ответные меры: МИД РФ объявил посла Эстонии персоной нон грата

Российские дипломаты вручили ноту и заявили решительный протест послу Эстонии в России Маргусу Лайдре, для чего он был вызван в здание МИД РФ.



«В ноте указано, что на основе принципа взаимности persona non grata объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», - отметили в МИД.

Напомним, 7 июля персоной нон грата был объявлен консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте. За день до этого он был задержан в Санкт-Петербурге во время получения информации закрытого характера от гражданина РФ. В ответ 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства.

В комментарии Департамента информации и печати МИД РФ также отмечается, что эстонскую сторону предупредили, что в случае дальнейшей эскалации Таллином ситуации вокруг этого инцидента с высылкой их дипломата за шпионаж это снова приведет к ответным шагам со стороны России.