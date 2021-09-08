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Эксперт оценил вероятность причастности иностранцев к крупнейшей DDoS-атаке в истории Рунета

Анна Касаткина
12:33 08.09.2021
От атаки на «Яндекс» могли выиграть только потенциальные конкуренты компании, считает специалист.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: noshad ahmed, Pixabay
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Крупнейшая в истории Рунета кибератака, которой в минувшие выходные подверглись серверы «Яндекса», выгодна только потенциальным конкурентам компании. Такую точку зрения в беседе со «Звездой» озвучил эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

Он отметил, что для такого масштаба DDoS-атаки необходимы очень большие ресурсы.

«Ресурсов действительно надо очень много, и они есть совсем не у всех. Казалось бы, это должны быть большие корпорации государств, но потенциально у групп хакеров тоже бывают большие сети, ботнеты, которые собираются годами по разным каналам с разных устройств», - пояснил Геллер.

Эксперт считает, что за атаку вряд ли ответственны иностранные государства.

«Потому что я не вижу какого-то профита, кроме, может быть, уменьшения доверия к безопасности "Яндекса" или к самому "Яндексу". Я не думаю, что это какая-то важная цель у других государств. Это потенциально выгодно конкурентам - Google, сервисам небольшим, которые занимаются похожими работами - доставка, облака, такси, поиск, - конкурентам в этих областях приятно от такой неполадки в "Яндексе"», - уточнил собеседник телеканала.

Ранее в «Яндексе» подтвердили произошедшую в отношении компании DDoS-атаку. В компании пояснили, что она не повлияла на работу сервисов, не пострадали и данные пользователей. При этом атака названа крупнейшей за всю историю Рунета.

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