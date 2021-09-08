Интернет-эксперт оценил самую масштабную DDoS-атаку в истории Рунета

Интернет-эксперт Антон Меркуров назвали DDoS-атаку на «Яндекс» в минувшие выходные «нетривиальной задачей». В беседе со «Звездой» он отметил, что компания прикладывает огромные усилия для обеспечения устойчивой работы.

«Атака на "Яндекс" - это нетривиальная задача, учитывая, что это большой инфраструктурный сервис, от его работы зависит многое, и "Яндекс" сам ежедневно и регулярно тратит дикие деньги на то, чтобы обеспечить устойчивость сервиса, на то, чтобы все работало», - сказал он.

Компания «Яндекс» в ответе на запрос «Звезды» подтвердила произошедшую в минувшие выходные DDoS-атаку. В компании пояснили, что она не повлияла на работу сервисов, не пострадали и данные пользователей.

«На "Яндекс" действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее СМИ сообщили, что сервера компании подверглись крупнейшей кибератаке за всю историю Рунета. Сейчас в «Яндексе» проводится внутреннее расследование.