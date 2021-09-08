СМИ узнали о крупнейшей кибератаке в истории рунета

Самая крупная в истории рунета DDoS-атака была совершена на серверы «Яндекса» в минувшие выходные. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает газета «Ведомости».

По данным собеседников агентства, компания с трудом сдержала кибератаку, она продолжается и на этой неделе. По факту ведется внутреннее расследование.

«Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», — заявил источник газеты.

Информацию об атаке официально подтвердили в «Яндексе», уточнив, что атака не повлияла на работу сервисов, а данные пользователей не пострадали. Рекордный масштаб кибератаки зафиксировала американская компания по информационной безопасности Cloudflare, которая сотрудничает с «Яндексом».