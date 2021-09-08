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Задержаны еще трое подозреваемых в мошенничестве против дочери летчика Чкалова

Анна Назайкина
11:36 08.09.2021
Все фигуранты дела были заключены под стражу.
© Видео: МВД РФ © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Сотрудникам полиции удалось задержать еще троих подозреваемых в мошенничестве против дочери Валерия Чкалова, как предполагается, они похитили более 23 миллионов рублей с банковского счета 82-летней дочери знаменитого советского летчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска установлены еще трое подозреваемых в дистанционном мошенничестве, совершенном группой злоумышленников в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова. Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Республике Бурятия и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий», - сказала она.

Как уточняется, на данный момент в общей сложности задержано шестеро подозреваемых, все фигуранты дела были заключены под стражу.

«По адресам их проживания изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, продолжается», - сообщила Волк.

Напомним, в апреле этого года Ольга Чкалова стала жертвой мошенников. По данным следствия, пожилой женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и внушил женщине, что с ее счета якобы пытаются украсть деньги. Ей было предложено перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы злоумышленники не смогли завладеть ее средствами. Ольга перевела мошенникам 23 миллиона 300 тысяч рублей.

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