Бастрыкин взял на контроль дело о хищении денег у дочери Чкалова

Глава СК РФ Александр Быстрыкин взял на контроль дело о хищении крупной суммы денег у дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Бастрыкин также поручил докладывать ему о ходе проверки.

Днем ранее, дочь легендарного летчика-испытателя Ольга стала жертвой мошенников. По данным СМИ, пожилой женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее персональные данные якобы находятся в свободном доступе в Интернете. Он предложил ей перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы злоумышленники не смогли завладеть ее средствами. Ольга перевела мошенникам 23 миллиона 300 тысяч рублей.

СУ СК России по Москве поручено проверить поступившую от СМИ информацию. Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, сообщает ведомство.