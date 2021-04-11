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Бастрыкин взял на контроль дело о хищении денег у дочери Чкалова

Олеся Степакова
13:33 11.04.2021
Женщина перевела злоумышленникам 23 миллиона 300 тысяч рублей.
Бастрыкин взял на контроль дело о хищении денег у дочери Чкалова
© Фото: sledcom.ru
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Глава СК РФ Александр Быстрыкин взял на контроль дело о хищении крупной суммы денег у дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова.  Говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Бастрыкин также поручил докладывать ему о ходе проверки.

Днем ранее, дочь легендарного летчика-испытателя Ольга стала жертвой мошенников. По данным СМИ, пожилой женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее персональные данные якобы находятся в свободном доступе в Интернете. Он предложил ей перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы злоумышленники не смогли завладеть ее средствами. Ольга перевела мошенникам 23 миллиона 300 тысяч рублей.

СУ СК России по Москве поручено проверить поступившую от СМИ информацию. Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, сообщает ведомство. 

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