Морпехи Балтфлота сорвали высадку «вражеского» десанта под Калининградом

В Калининградской области прошли учения по отражению нападения с моря, в ходе которых морские пехотинцы Балтийского флота сорвали высадку десанта противника на побережья.

«Черные береты» заметили диверсантов еще в акватории. Морпехи заняли оборонительные позиции и запросили поддержку в виде бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок «Нона».

Военнослужащие уничтожили цели на дистанции от 300 метров до шести километров, а также отработали эвакуацию раненых с поля боя. Всего в маневрах приняли участие около тысячи человек и более 50 единиц техники.