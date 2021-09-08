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Морпехи Балтфлота сорвали высадку «вражеского» десанта под Калининградом

Андрей Аркадьев
11:08 08.09.2021
Всего в маневрах приняли участие около тысячи человек и более 50 единиц техники.
Морпехи Балтфлота сорвали высадку «вражеского» десанта под Калининградом
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Калининградской области прошли учения по отражению нападения с моря, в ходе которых морские пехотинцы Балтийского флота сорвали высадку десанта противника на побережья.

«Черные береты» заметили диверсантов еще в акватории. Морпехи заняли оборонительные позиции и запросили поддержку в виде бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок «Нона».

Военнослужащие уничтожили цели на дистанции от 300 метров до шести километров, а также отработали эвакуацию раненых с поля боя. Всего в маневрах приняли участие около тысячи человек и более 50 единиц техники.

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