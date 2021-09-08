«Какой у вас любимый чай?»: Маск ответил Рогозину на приглашение в гости

Американский миллиардер, изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение на чай.

Ранее руководитель российского космического ведомства в интервью телеканалу CNN заявил, что пригласил коллегу из США к себе в качестве «гостя семьи», чтобы вместе обсудить «исследование вселенной». Рогозин добавил, что «уже поставил чайник».

«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» - спросил Маск на своей странице в Twitter.

В ответ Рогозин опубликовал фотографию пачки чая «Три дружных слона».

«Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки!», - подписал снимок глава «Роскосмоса».

Ранее руководство Госкорпорации направило приглашение Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу на космодром Байконур, где в октябре состоится пуск космического корабля «Союз». На его борту к Международной космической станции (МКС) направятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок первого художественного фильма на околоземной орбите.