Экипаж с Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС для съемок фильма

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли главную медицинскую комиссию и допущены к полету на Международную космическую станцию (МКС). Киногруппа из двух человек будет впервые снимать на орбите художественный фильм, название которого уже известно - «Вызов».

Заседание главной медицинской комиссии состоялось в подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

«Участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья», - сообщили в Центре подготовки космонавтов.

В полет вместе с Пересильд и Шипенко отправятся также космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев и дублирующий экипаж МКС-66 Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Запуск корабля «Союз МС-19» ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 5 октября с космодрома Байконур. Ожидается, что после съемок фильма на МКС Клим Шипенко и Юлия Пересильд вернутся на Землю 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.