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Обвинение не будет обжаловать приговор бизнесмену Быкову

Анна Касаткина
09:14 07.09.2021
Суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства.
© Видео: «7 канал» © Фото: «7 канал»
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Красноярская прокуратура не собирается обжаловать решение суда по делу бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом журналистам сообщила представитель ведомства.

«Сторона обвинения удовлетворена сроком наказания, который назначил суд», — сообщила она.

Прокурор добавила, что приговор может быть обжалован стороной защиты в установленный законом десятидневный срок.

Суд Свердловского района Красноярска во вторник, 7 сентября, назначил Быкову наказание 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за организацию двойного убийства в виде. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали Быкова виновным, сообщает «7 канал». Суд также удовлетворил ходатайство обвинения о вынесении частного постановления в адрес адвокатских коллегий, в связи с тем, что защитники Быкова оказывали давление на присяжных заседателей.

Быкова задержали 7 мая в Красноярске сотрудники МВД и ФСБ России. Бизнесмена заподозрили в организации летом 1994 года заказных убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, двух членов возглавляемой им преступной группировки, которых он считал ответственными за покушение на себя.

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