Обвинение не будет обжаловать приговор бизнесмену Быкову

Красноярская прокуратура не собирается обжаловать решение суда по делу бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом журналистам сообщила представитель ведомства.

«Сторона обвинения удовлетворена сроком наказания, который назначил суд», — сообщила она.

Прокурор добавила, что приговор может быть обжалован стороной защиты в установленный законом десятидневный срок.

Суд Свердловского района Красноярска во вторник, 7 сентября, назначил Быкову наказание 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за организацию двойного убийства в виде. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали Быкова виновным, сообщает «7 канал». Суд также удовлетворил ходатайство обвинения о вынесении частного постановления в адрес адвокатских коллегий, в связи с тем, что защитники Быкова оказывали давление на присяжных заседателей.

Быкова задержали 7 мая в Красноярске сотрудники МВД и ФСБ России. Бизнесмена заподозрили в организации летом 1994 года заказных убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, двух членов возглавляемой им преступной группировки, которых он считал ответственными за покушение на себя.