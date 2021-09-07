Умер сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов

В ночь на вторник, 7 сентября, в Москве умер художник-постановщик шоу Борис Краснов. Эту информацию подтвердил юрист Александр Добровинский.

«К сожалению, сегодня в 1:17 ночи Борис Краснов скончался. Мои соболезнования родным и близким», - сказал он.

СМИ сообщают, что Краснов скончался в центре паллиативной помощи. Известно, что ранее он перенес два сильных инсульта. После этого мужчину частично парализовало.

Краснову было 60 лет. В 1990-2000 годы он ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других знаменитостей.