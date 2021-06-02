СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому

Любимый сценограф Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Борис Краснов впал в кому. В настоящее время он находится в одной из московский клиник. Об этом сообщил кутюрье Димитрий Демин.

«Борис Аркадьевич находится в тяжелейшем состоянии, ему требуется помощь», - сказал он журналу «СтарХит».

Причиной комы стал повторный инсульт, который сразил его месяц назад. До этого у Краснова в 2011 году уже был удар. После реабилитации он даже смог вставать из инвалидного кресла и самостоятельно передвигался с палочкой. В этот раз инсульт парализовал другую половину тела.

Борису Краснову 60 лет. В 1990-2000 годы он ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других знаменитостей.