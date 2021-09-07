Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уголовное дело возбудили из-за исчезновения двух школьниц в Кемеровской области

Анна Касаткина
08:29 07.09.2021
Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления.
Уголовное дело возбудили из-за исчезновения двух школьниц в Кемеровской области
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Уголовное дело заведено по факту безвестного исчезновения двух десятилетних школьниц в Киселевске. Об этом заявили в СУ СКР по Кемеровской области.

«В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Киселевске двух десятилетних девочек  возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По информации следствия, девочки не вернулись домой из школы в понедельник, 6 сентября. Ночью их родители обратились к правоохранителям, на место происшествия выехали следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Правоохранители устанавливают круг общения девочек, проверяют адреса их знакомых, одноклассников и близких родственников.

«Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочек, а также обстоятельств их исчезновения», — добавили в ведомстве.

Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девочки незадолго до своего исчезновения запечатлены в компании неизвестного мужчины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.