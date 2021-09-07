Уголовное дело возбудили из-за исчезновения двух школьниц в Кемеровской области

Уголовное дело заведено по факту безвестного исчезновения двух десятилетних школьниц в Киселевске. Об этом заявили в СУ СКР по Кемеровской области.

«В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Киселевске двух десятилетних девочек возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По информации следствия, девочки не вернулись домой из школы в понедельник, 6 сентября. Ночью их родители обратились к правоохранителям, на место происшествия выехали следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Правоохранители устанавливают круг общения девочек, проверяют адреса их знакомых, одноклассников и близких родственников.

«Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочек, а также обстоятельств их исчезновения», — добавили в ведомстве.

Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девочки незадолго до своего исчезновения запечатлены в компании неизвестного мужчины.