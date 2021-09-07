В стране и мире Перу и Россия достигли соглашения о производстве «Спутника V» Роман Захаров По словам президента Перу, на территории страны будет создана фабрика по производству российского препарата. © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости Читайте нас на: Правительство Перу достигло соглашения об организации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории латиноамериканского государства. Соответствующее заявление сделал президент южноамериканской республики Педро Кастильо. «В результате переговоров между правительством Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины "Спутник V" в стране», - заявил глава государства в видеообращении, трансляцию которого вел канал «ТВ Перу». Президент отметил, руководитель Минздрава Перу в самое ближайшее время «предоставит подробности по поводу данных работ». Ранее сообщалось, что производство российского препарата «Спутник V» начали во Вьетнаме. Образцы первой партии препарата сразу были направлены в Институт имени Гамалеи для контроля качества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика