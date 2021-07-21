Первую партию вакцины «Спутник V» произвели во Вьетнаме

Во Вьетнаме начали производство российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Образцы первой партии препарата направили в Институт имени Гамалеи для контроля качества. Об этом сообщили в РФПИ.

«Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама Vabiotech объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V"», - отмечается в сообщении.

Российская вакцина получила регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта текущего года.

В Фонде отметили, что на сегодняшний день российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 68 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек.

«РФПИ и Vabiotech активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера, чтобы упростить доступ к "Спутнику V" для населения Вьетнама», - приводится в сообщении комментарий главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Президент вьетнамской фармацевтической компании Дат Туан Ду выразил надежду, что сотрудничество РФПИ и Vabiotech поможет обеспечить Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии «качественной и доступной вакциной против коронавируса».