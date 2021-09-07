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Эксперт рассказал, какую выгоду получит России после строительства новых городов

Роман Захаров
05:00 07.09.2021
По мнению члена президиума Совета по внешней оборонной политике Александра Лосева, строительство новых городов даст России рост экономики, повышение благосостояния, увеличение народонаселения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Maxim Krasovskiy, flickr
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Идея строительства новых городов в Сибири, которую ранее предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, реализуема, и в дальнейшем может принести большую выгоду для нашей страны. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев.

«Сейчас в двух мегаполисах - Москве и Санкт-Петербурге - создается треть ВВП страны. Но мы знаем из физики, что любая конструкция устойчива, когда есть минимум три опоры. Такой третьей опорой России должны стать мегаполисы и территории развития Сибири и Дальнего Востока, потому что там есть ресурсы и избыток электроэнергии... Мы можем обеспечить и рост экономики, потому что будем инвестировать в собственную экономику, мы можем обеспечить и повышение благосостояния людей, и увеличение народонаселения. И мы при этом осваиваем Сибирь и Дальний Восток, когда мир находится в предкризисном состоянии, а можно сказать и в предвоенном. Поэтому, развитие Сибири - это основа нашей безопасности», - высказал свою позицию эксперт.

Ранее Сергей Шойгу заявил о необходимости строительства в Сибири трех-пяти крупных городов с населением от 300 тысяч человек до одного миллиона. Позже глава оборонного ведомства уточнил, что населенные пункты в Сибирском регионе могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

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