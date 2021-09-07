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Диетолог рассказала, кому противопоказан лук

Ян Брацкий
04:54 07.09.2021
Пациентам с хронической изжогой и другими болезнями желудочно-кишечного тракта не стоит злоупотреблять репчатым луком.
Диетолог рассказала, кому противопоказан лук
© Фото: pixabay.com
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Уникальный химический состав лука подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова. Тем не менее, столь полезный овощ рекомендован далеко не всем.

«Нужно быть осторожными при синдроме раздраженного кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой. Но даже при этих состояниях не обязательно будет непереносимость, человек должен попробовать и понять», - сказала Нефедова в беседе с радио Sputnik.

В остальном, лук - кладезь витаминов и полезных микроэлементов.  

«Помимо того, что там есть витамины и минералы, например, витамин С, витамины группы B, там еще есть клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты - снижают, подавляют воспалительные процессы в организме. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология. Также лук положительно влияет на иммунитет», - добавила врач.

Насыщенный вкус лука также позволяет снизить потребление поваренной соли, отметила она. Чтобы овощ лучше хранился и не гнил, специалист рекомендует держать его в прохладном месте, предварительно отделив луковицы друг от друга.

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