Диетолог назвал главный российский суперфуд

Обычный репчатый лук можно считать одним из главных российских «суперфудов». Такое мнение озвучил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

Как отметил эксперт, этот простой и привычный для любого россиянина продукт действительно уникален. Насыщенность его витаминами, микроэлементами и фитонцидами позволяет считать репчатый лук настоящим «суперфудом».

«Это и поддержка иммунитета, и благотворное влияние на систему пищеварения, и на сердечно-сосудистую систему. За счет оптимального сочетания витаминов и микроэлементов лук поддерживает работу нашего сердца», - отметил Бобровский.

Кроме того, лук хорошо влияет на нервную систему и помогает оптимизировать работу головного мозга. Недаром в народе говорят «лук – от семи недуг», напомнил диетолог.

Лук прекрасно сочетается с разными овощами и зерновыми, однако теряет заметную часть полезных свойств при термообработке. Для извлечения из репчатого лука максимальной пользы стоит употреблять его в свежем виде. Однако при этом важно помнить, что содержащиеся в луке фитонциды могут быть вредны для людей, испытывающих проблемы с ЖКТ, отметил эксперт.