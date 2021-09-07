Россиян предупредили о высоком риске природных пожаров в двух регионах
В Якутии и Хабаровском крае ожидается около 20 и 27 градусов выше ноля соответственно.
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В Якутии и Хабаровском крае сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. С таким предостережением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Высокая температура будет в Якутии и Хабаровском крае. В Якутии - около 20 градусов, в Хабаровском крае - 27 градусов. Там еще самые высокие показатели пожарной опасности (4-5-е классы)», - сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.
В Якутии, которая остается самым пожароопасным регионом России, с июля гражданам запрещено посещение лесов и разведение костров. Действует режим ЧС. Несмотря на то, что активных очагов в регионе на сегодня нет, введенный ранее противопожарный режим продолжает действовать.