В стране и мире Россиян предупредили о высоком риске природных пожаров в двух регионах Ян Брацкий В Якутии и Хабаровском крае ожидается около 20 и 27 градусов выше ноля соответственно. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Якутии и Хабаровском крае сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. С таким предостережением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Высокая температура будет в Якутии и Хабаровском крае. В Якутии - около 20 градусов, в Хабаровском крае - 27 градусов. Там еще самые высокие показатели пожарной опасности (4-5-е классы)», - сказал Вильфанд в интервью РИА Новости. В Якутии, которая остается самым пожароопасным регионом России, с июля гражданам запрещено посещение лесов и разведение костров. Действует режим ЧС. Несмотря на то, что активных очагов в регионе на сегодня нет, введенный ранее противопожарный режим продолжает действовать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика