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За последние сутки в России ликвидировано 66 лесных пожаров

Елизавета Потейчук
02:05 05.09.2021
За 4 сентября на территории России пожарными было ликвидировано 66 природных возгораний на площади более трех тысяч гектаров.
За последние сутки в России ликвидировано 66 лесных пожаров
© Фото: mchs.gov.ru
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За минувшие сутки лесопожарными службами в России было потушено 66 природных возгораний на площади 3662 гектара. По данным Авиалесоохраны, на территории страны к полуночи 5 сентября действовал 121 пожар на площади 205 382 гектара. В Якутии зафиксирована наибольшая площадь возгораний. Сейчас в регионе действуют 24 пожара на площади 143 490 гектаров.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.09.2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 3 662 гектара», - цитирует сообщение Авиалесоохраны РИА Новости.

Ранее в предпоследний день августа в России было ликвидировано 72 пожара. Авиалесоохрана сообщала, что тогда площадь возгораний составила 2429 гектаров. 

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