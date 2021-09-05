За последние сутки в России ликвидировано 66 лесных пожаров

За минувшие сутки лесопожарными службами в России было потушено 66 природных возгораний на площади 3662 гектара. По данным Авиалесоохраны, на территории страны к полуночи 5 сентября действовал 121 пожар на площади 205 382 гектара. В Якутии зафиксирована наибольшая площадь возгораний. Сейчас в регионе действуют 24 пожара на площади 143 490 гектаров.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.09.2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 3 662 гектара», - цитирует сообщение Авиалесоохраны РИА Новости.

Ранее в предпоследний день августа в России было ликвидировано 72 пожара. Авиалесоохрана сообщала, что тогда площадь возгораний составила 2429 гектаров.