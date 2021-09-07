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Вирусолог рассказал, как устроена лаборатория для работы с опасными патогенами

Ян Брацкий
04:28 07.09.2021
В таких лабораториях внешний периметр считается чистой зоной, а внутри, за многослойными окнами и непроницаемыми дверями работают вирусологи.
Вирусолог рассказал, как устроена лаборатория для работы с опасными патогенами
© Фото: Christian Charisius loballookpress
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Лаборатории BSL-4, сотрудники которых работают с самыми опасными в мире патогенами, устроены по принципу «здания в здании». По своей сути, это неприступные крепости с многоуровневой системой противоэпидемической защиты. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

«Во внутреннем здании есть свои окна, но они, как правило, бронебойные и двойные-тройные. И это внутреннее здание и есть грязная зона, где с патогенами и работают. Чистая зона - наружная часть», - сообщил «Известиям» вирусолог.

В таких лабораториях, отметил он, воздух многократно фильтруется и поступает сверху вниз.

«Сейчас по похожему принципу переоборудуются даже обычные хирургические операционные. Система вентиляции устроена так: входящий воздух фильтруется через бактериальные фильтры, и ламинарный безмикробный поток обтекает стол с оперируемым. Выходные отверстия для воздуха находятся в полу», - пояснил Нетесов.

С его слов, такое устройство вентиляционной системы позволяет более чем на 40 процентов снизить число инфекционных осложнений у больных. По такому же принципу устроены знаменитые лаборатории BSL-4 в американском Форт-Детрике и в английском Портон-Дауне, добавил он. Там хранятся образцы патогенов, собранные еще в XIX веке.

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