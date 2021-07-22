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В Уханьском институте вирусологии опровергли утечку COVID-19 из лаборатории

Алена Миронова
08:27 22.07.2021
С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись всевозможные версии, что вирус мог «утечь» из лаборатории Уханьского института вирусологии.
В Уханьском институте вирусологии опровергли утечку COVID-19 из лаборатории
© Фото: Hao Yuan, Xinhua, Globallookpress
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Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса. Об этом заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись всевозможные версии, что вирус мог «утечь» из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Эксперты ВОЗ в марте 2021 года посетили институт, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и были связаны слухи об «утечке» вируса или его возможном искусственном происхождении.

«До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19», - обратил внимание Юань Чжимин в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует ни одного доказательства, которое подтвердило бы искусственное происхождение вируса или же его утечку из лаборатории.

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