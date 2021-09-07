Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре пообещали потепление в центре Европейской России

Роман Захаров
04:01 07.09.2021
Воздух в регионе, по данным метеорологов, прогреется до плюс 20 градусов.
В Гидрометцентре пообещали потепление в центре Европейской России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
Читайте нас на:

В центр Европейской части России до конца рабочей недели придет потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным специалиста, комфортную погоду в регион принесут западные ветры.

«Уже меняется циркуляция. На побережье Северного ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России - мощный антициклон… Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление», - приводит РИА Новости слова метеоролога.

Вильфанд добавил, что уже в среду, 8 сентября, воздух в регионе прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс, а в четверг-пятницу - до 20 градусов выше нуля.

В то же время синоптик предупредил, что на юге Европейской России, напротив, ожидаются заморозки. Температура с минусовыми значениями прогнозируется во многих регионах Поволжья.

Ранее Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» объяснил аномально холодное начало осени в Москве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:15 В стране и мире
Первый российский спутник для мониторинга климата в Арктике приняли в эксплуатацию
19:22 В стране и мире
Названа причина задымления на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве
21:29 В стране и мире
Видео
«Обаятельный бунтарь»: Свиблова поделилась воспоминаниями о Бельмондо
16:40 В стране и мире
Завершена укладка последней трубы «Северного потока - 2»
01:02 В стране и мире
Шойгу рассказал о перспективах создания в России «Кедрового тракта»
Популярное
Врач раскрыл эффективную методику быстрого лечения кашля
Видео
Массовая драка в Подмосковье попала на видео
Французский футболист Жан-Пьер Адамс умер после 39 лет в коме
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Видео
Тиф в булочках: эксперт раскрыл детали из рассекреченных ФСБ документов об испытаниях японского бактериологического оружия
Космический корабль «Буран» вернется из Казахстана в Россию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.