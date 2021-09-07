В Гидрометцентре пообещали потепление в центре Европейской России

В центр Европейской части России до конца рабочей недели придет потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным специалиста, комфортную погоду в регион принесут западные ветры.

«Уже меняется циркуляция. На побережье Северного ледовитого океана устанавливается глубокий циклон, очень хорошо выраженный, а на юге Европейской России - мощный антициклон… Прогнозируется мощный перенос воздушных масс с запада: сначала с северо-запада, потом с запада, а потом и с юго-запада. Будет потепление», - приводит РИА Новости слова метеоролога.

Вильфанд добавил, что уже в среду, 8 сентября, воздух в регионе прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс, а в четверг-пятницу - до 20 градусов выше нуля.

В то же время синоптик предупредил, что на юге Европейской России, напротив, ожидаются заморозки. Температура с минусовыми значениями прогнозируется во многих регионах Поволжья.

Ранее Роман Вильфанд в беседе со «Звездой» объяснил аномально холодное начало осени в Москве.