В Гидрометцентре объяснили аномально холодное начало осени

Холодное начало сентября в столичном регионе не свидетельствует о каких-то погодных аномалиях и объясняется обычной переменчивостью погоды. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Климатические характеристики оцениваются за большой ряд лет, за несколько десятилетий... Да, бывает такое (похолодание. - Прим. ред.), конечно. Кстати говоря, в 21 веке это редкое событие, но раньше бывало... Не нужно судить по одному эпизоду, что что-то происходит сильное с климатом», - отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, температуры, обусловленные воздухом из полярных регионов, в первую неделю сентября действительно существенно отличались от нормы - было холоднее на пять градусов. Однако уже со среды, 8 сентября, погода в Москве и области, а также в соседних регионах, существенно улучшится.

«Воздушные массы уже будут поступать в центр Европейской России, в Москву, в соседние области с запада или даже юго-запада. Поэтому уже в среду температура превысит 15-градусную отметку, а в последующем она будет до конца недели в диапазоне от 15 до 20 градусов. Такой температурный фон примерно на 2-3 градуса выше нормы, выше климатических значений», - пояснил он.

Вильфанд добавил, что потепление нельзя будет назвать классическим «бабьим летом», так как насыщенный водяным паром воздух будет не таким чистым и прозрачным, какой характерен для этого периода.