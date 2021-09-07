Эксперт рассказал, за каких родственников полагается доплата к пенсии

Эксперт одного из негосударственных пенсионных фондов Евгений Биезбардис рассказал, за каких родственников положена доплата к пенсии от государства. Это выплаты по потере кормильца, дополнительные ежемесячные платы и материальное обеспечение, а также платежи по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника, пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Также получатель пенсии имеет право на надбавки, если на его иждивении находятся нетрудоспособные родственники. Среди них могут быть дети, внуки, браться, сестры, супруг или супруга и так далее.

«Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ», - сообщил Биезбардис.

Чтобы оформить необходимые доплаты необходимо обратиться в МФЦ или ПФР с полным пакетом документов. Кроме того, с первого февраля предусмотрена выплата в размере 1752,52 рублей тем пенсионерам, члены семей которых погибли или без вести пропали во время боевых действий или при исполнении служебного долга.

Правом на ежемесячные выплаты обладают члены семей умерших Героев Советского Союза и Российской Федерации, а также близкие полных кавалеров ордена Славы.