Эксперт разъяснила, кому из пенсионеров полагаются новые выплаты

Российские пенсионеры будут получать пенсию не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Соцдоплата до минимума в регионе будет назначаться в беззаявительном порядке. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера», – приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Финогенова подчеркнула, что социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам. Гражданам, прожившим не менее 30 лет в сельской местности не потребуется ежегодно подтверждать факт проживания на селе для получения 25% надбавки к фиксированной выплате пенсии, уточнила специалист. Право на получение повышенной пенсии по старости или инвалидности такая категория пенсионеров получит, если будет проживать на селе по состоянию на дату ее назначения. Кроме того, надбавка не будет сниматься, если пенсионер позже переедет в город, добавила Финогенова.

Пенсия безработным россиянам будет назначаться автоматически за два года до наступления официального пенсионного возраста. Для этого не нужно обращаться в ПФР, подчеркнула эксперт.

«Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», – отметила Финогенова.

Ранее стало известно, что с 1 августа 2021 года будут повышены пенсии работающим пенсионерам, поднимут и накопительные пенсии.