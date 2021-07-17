Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт разъяснила, кому из пенсионеров полагаются новые выплаты

Олеся Степакова
10:32 17.07.2021
Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже, то ему полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии установленной в регионе.
Эксперт разъяснила, кому из пенсионеров полагаются новые выплаты
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Российские пенсионеры будут получать пенсию не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Соцдоплата до минимума в регионе будет назначаться в беззаявительном порядке. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера», – приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Финогенова подчеркнула, что социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам. Гражданам, прожившим не менее 30 лет в сельской местности не потребуется ежегодно подтверждать факт проживания на селе для получения 25% надбавки к фиксированной выплате пенсии, уточнила специалист. Право на получение повышенной пенсии по старости или инвалидности такая категория пенсионеров получит, если будет проживать на селе по состоянию на дату ее назначения. Кроме того, надбавка не будет сниматься, если пенсионер позже переедет в город, добавила Финогенова.

Пенсия безработным россиянам будет назначаться автоматически за два года до наступления официального пенсионного возраста. Для этого не нужно обращаться в ПФР, подчеркнула эксперт.

«Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста», – отметила Финогенова.

Ранее стало известно, что с 1 августа 2021 года будут повышены пенсии работающим пенсионерам, поднимут и накопительные пенсии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:46 В стране и мире
Видео
«Кто-то молился вслух»: пассажир Ан-28 рассказал о моменте перед аварийной посадкой
09:35 В стране и мире
Видео
В Москве проходит прощание с Петром Мамоновым
08:09 В стране и мире
В Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие «конкретики» по «Северному потоку - 2»
06:55 Армия
Видео
Картаполов посетил уникальную выставку об Александре Невском
03:39 В стране и мире
Полицейские в России будут ловить угонщиков при помощи «Паутины»
Популярное
Видео
Спасатель объяснил, почему при жесткой посадке в Томской области Ан-28 оказался на «спине»
Юрист объяснила, кого ждет повышение пенсий с 1 августа
За семью чехлами: опубликовано фото новейшего самолета для МАКС-2021
Видео
Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Видео
Исследователь раскрыл тайну неизвестных улик по делу о гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.