Врач раскрыл эффективную методику быстрого лечения кашля

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, как быстро и эффективно избавиться от назойливого кашля. По словам специалиста, кашель - это реакция организма на инфекцию, которая зачастую сопровождается обильным выделением мокроты. Чтобы подавить защитную реакцию организма, необходимо справиться с причиной кашля - первичным заболеванием, уверяет врач.

«Кашель - это всегда воспаление, а воспаление - всегда микробы. Обязательно принимать противовирусные, противомикробные средства. Также помогут противовоспалительные препараты, врач может назначить и гормональные препараты - кратковременно, в течение двух-трех дней», - сказал Пурясев в беседе с радио Sputnik.

Помимо традиционных лекарственных препаратов, лечить первопричину кашля и его неприятные последствия можно при помощи дополнительных средств, напомнил пульмонолог. Среди них любое нутряное сало, а также барсучий, гусиный, собачий, лисий и медвежий жир.

«Легкие, помимо того, что снабжают нас кислородом, - это "печка" нашего организма. Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает "разогревать" легкие. Из одного грамма жира выделяется девять калорий, "печка" разогревается, кровь начинает обогреваться. Если легкие разогревать, давать им жир, тогда они хорошо себя чувствуют. Если жира мало, человек дольше болеет, кашляет», - объяснил Пурясев.

Хорошим вариантом лечения остаются горчичники, сказал врач. Они создают разогревающий и раздражающих эффект, за счет которого воспаление сходит на нет, а вместе с ним проходит и сам кашель.