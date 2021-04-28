Терапевт объяснила опасность подкашливания

Каждый вид кашля характеризуется специфическими проявлениями, с помощью которых можно определить наличие в организме заболевания. Об этом рассказала «Звезде» терапевт Людмила Лапа.

«Банальное подкашливание и садится голос - это кандидозный глоссит. Особенно сейчас, когда по аллерго-панелям идет грибковая сенсибилизация, когда сыро, влажно и грибки, продуты гниения, поднимаются в воздух, - люди чувствуют себя плохо, а значит, в организме появился какой-то грибок», - пояснила специалист.

При появлении данных симптомов нужно обратиться к отоларингологу и исключить употребление алкогольных напитков, которые питают грибки и усугубляют процесс. В частности, не стоит употреблять пиво и вино.

Второй тип кашля характеризуется появлением мокроты. В этом случае инфекция и грибки могут осесть в легких, что является причиной хронического бронхита и трахеобронхита. Наличие такого кашля достаточно серьезный фактор и протекает с температурой.

«Самый коварный тип, когда при кашле испытывается боль в легких. Это говорит об отеке легкого, начале обструкции дыхательных путей. В этом случае нужно незамедлительно обратиться к иммунологу, аллергологу и пульмонологу», - рассказала Лапа.

Терапевт отметила, что причиной такого кашля может быть как аллергический, так и смешанный генез. Для его лечения специалисты прописывают серьезную медикаментозную терапию, ингаляции.

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