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Спецпосланник США по Ирану посетит Москву в сентябре

Ян Брацкий
23:59 07.09.2021
В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций.
Спецпосланник США по Ирану посетит Москву в сентябре
© Фото: Globallookpress
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Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли посетит Москву и Париж 7-10 сентября, где обсудит возможность возвращения официальных Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента США.

«Спецпосланник Мэлли и небольшая делегация отправятся в Москву и Париж 7-10 сентября для консультаций с нашими российскими и европейскими партнерами по ядерной программе Ирана, а также необходимости быстрого достижения и реализации договоренности о взаимном возвращении (США и Ирана) к соблюдению СВПД», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Переговоры по проблемам восстановления иранского ядерного досье ведутся с апреля. В постоянном контакте с Ираном находится международная «пятерка» (Россия, Великобритания, Франция, ФРГ и Китай). На повестке дня возможность снятия санкций США с Исламской Республики и выполнение Ираном ранее взятых на себя обязательств.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД. Недавно в Вашингтоне заявили о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия данного соглашения. Иран в ответ сообщил, что первый шаг должен быть за США. 

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