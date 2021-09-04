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В Минздраве назвали условие для возвращения РФ к жизни до COVID-19

Анна Назайкина
11:38 04.09.2021
Виктор Фисенко отметил, что в стране созданы все условия для вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Минздраве назвали условие для возвращения РФ к жизни до COVID-19
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сроки возвращения РФ к нормальной жизни до пандемии коронавирусной инфекции зависят от самих россиян. Об этом заявил первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко на Восточном экономическом форуме.

«Неблагодарное дело строить прогнозы, и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни», — цитирует его ТАСС.

Фисенко подчеркнул, что в стране созданы все условия для того, чтобы россияне прививались от коронавирусной инфекции.

«Помимо вакцины мы также имеем собственные разработки противовирусных препаратов, имеем собственные разработки моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма, это разработки российских ученых, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что политизация пандемии коронавирусной инфекции является катастрофической ошибкой. По мнению российского лидера, в настоящий момент наиболее важно, отказавшись от политизации, совместными усилиями бороться с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

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