Байден продлил торговое эмбарго в отношении Кубы

Президент США Джо Байден продлил еще на год торговое эмбарго,которое действует в отношении Кубы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Настоящим я определяю, что продолжение осуществления этих полномочий (продление торгового эмбарго - Прим.ред.) в отношении Кубы в течение одного года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — приводятся слова Байдена в документе.

Ранее американский Минфин сообщил о введении ограничительных мер в отношении кубинской полиции в целом и в отношении начальника полиции и его заместителя в частности. Такие шаги со стороны Вашингтона обусловлены действиями правоохранителей во время массовых беспорядков на Кубе, вспыхнувших 11 июля.