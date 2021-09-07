Байден продлил торговое эмбарго в отношении Кубы
Санкции против Кубы США ввели впервые в 1960 году.
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Президент США Джо Байден продлил еще на год торговое эмбарго,которое действует в отношении Кубы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Настоящим я определяю, что продолжение осуществления этих полномочий (продление торгового эмбарго - Прим.ред.) в отношении Кубы в течение одного года отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — приводятся слова Байдена в документе.
Ранее американский Минфин сообщил о введении ограничительных мер в отношении кубинской полиции в целом и в отношении начальника полиции и его заместителя в частности. Такие шаги со стороны Вашингтона обусловлены действиями правоохранителей во время массовых беспорядков на Кубе, вспыхнувших 11 июля.