Слушание по делу пособника нацистов Оберлендера пройдут в открытом формате

Власти Канады отклонили ходатайство защиты пособника нацистов Гельмута Оберлендера о проведении слушания по его делу в закрытом формате. Об этом сообщил представитель защиты РИА Новости.

Оберлендер, по данным Следственного комитета России, причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Он фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сам 97-летний бывший эсэсовец причастность к этим событиям отрицает.

Ранее суд в Канаде отказал Гельмуту Оберлендеру в приостановке дела о его депортации на неограниченное время. Оберлендер требовал де-факто приостановить все действия по своему делу.