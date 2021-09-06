СМИ: девять человек погибли из-за обрыва каната на шахте в ЛНР
Канат транспортной кабины оборвался на предприятии «Красный партизан».
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На предприятии «Красный партизан» в самопровозглашенной Луганской народной республике оборвался канат транспортной кабины, который необходим для подъема горняков по шахтному стволу. Предприятие расположено в районе города Червопартизанск.
По предварительным данным СМИ, в результате обрыва могли погибнуть девять человек. Согласно озвученной информации, столько горняков находилось в кабине.
Дальнейшая информация уточняется.