В стране и мире СМИ: девять человек погибли из-за обрыва каната на шахте в ЛНР Кира Карон Канат транспортной кабины оборвался на предприятии «Красный партизан». © Фото: flickr Читайте нас на: На предприятии «Красный партизан» в самопровозглашенной Луганской народной республике оборвался канат транспортной кабины, который необходим для подъема горняков по шахтному стволу. Предприятие расположено в районе города Червопартизанск. По предварительным данным СМИ, в результате обрыва могли погибнуть девять человек. Согласно озвученной информации, столько горняков находилось в кабине. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика