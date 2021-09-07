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Названа дата презентации iPhone 13

Кира Карон
20:17 07.09.2021
Презентация новых продуктов Apple состоится 14 сентября.
Названа дата презентации iPhone 13
© Фото: Stanislav Kogiku globallookpress
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Осенняя презентация новых продуктов Apple пройдет 14 сентября в 20:00 по Москве. Об этом сообщил один из пользователей в социальных сетях.

Мероприятие состоится под названием «Включение из Калифорнии», как и в прошлом году. Оно будет проходить в онлайн-формате, а также транслироваться на сайте бренда.

Ранее американская корпорация Apple 7 мая представила новые операционные системы для своих гаджетов iOS15, iPadOS 15, а также watchOS 8. Пользователи смогут начать работу с ними этой осенью.

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