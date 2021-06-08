Apple презентовала новые операционные системы для своих гаджетов

Американская корпорация Apple 7 мая представила новые операционные системы для своих гаджетов iOS15, iPadOS 15, а также watchOS 8. Пользователи смогут начать работу с ними этой осенью. Презентация состоялась на конференции для разработчиков WWDC-2021, проходившей в онлайн-формате.

Максимальное внимание было приковано к системе iOS15. В ней заметно изменилась программа FaceTime, которая, по словам компании, теперь сможет показывать лицо и транслировать голос говорящего четче и лучше. Туда также была добавлена функция SharePlay для совместного просмотра видео или прослушивания треков.

Нововведения коснутся также системы оповещений, которая станет более гибкой и «прислушивающейся» к интересам пользователя. Удобный режим уведомлений будет выбираться либо самим владельцем устройства, либо ИИ.

В iOS15 также введена функция Live Text, которая считывает с помощью камеры печатный и рукописный текст и позволяет совершать с ним дальнейшие операции. Кроме того усовершенствована будет работа и интерфейс браузера Safari.

В корпорации отдельно отметили, что изменения в системах для всех гаджетов Apple в первую очередь имеют целью обеспечение безопасности и конфиденциальности пользователей. Об этом пишет РИА Новости.