Спорт В отношении ассоциаций Бразилии и Аргентины ФИФА открыла дело Кира Карон Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу 2022 года в воскресенье, пятого сентября, был остановлен по требованию полиции и санитарных властей Бразилии. © Фото: Daniela Porcelli globallookpress Читайте нас на: Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщается в официальном Twitter ФИФА. «После анализа официальных отчетов, связанных с отборочным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Аргентины, ФИФА может подтвердить, что дисциплинарное производство было открыто в отношении обеих ассоциаций», - говорится в сообщении. Отмечено, что командам предложено предоставить дополнительную информацию о факте, которая будет тщательно рассмотрена дисциплинарным комитетом ФИФА. Напомним, матч отборочного тура чемпионата мира по футболу 2022 года в воскресенье, пятого сентября, был остановлен сотрудниками полиции и Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Они вышли на поле вскоре после стартового свистка и задержали четверых аргентинских футболистов, выступающих за английские клубы. Игроков обвинили в нарушении карантинных правил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика