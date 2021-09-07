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В отношении ассоциаций Бразилии и Аргентины ФИФА открыла дело

Кира Карон
19:31 07.09.2021
Матч отборочного тура чемпионата мира по футболу 2022 года в воскресенье, пятого сентября, был остановлен по требованию полиции и санитарных властей Бразилии.
В отношении ассоциаций Бразилии и Аргентины ФИФА открыла дело
© Фото: Daniela Porcelli globallookpress
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Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщается в официальном Twitter ФИФА.

«После анализа официальных отчетов, связанных с отборочным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Аргентины, ФИФА может подтвердить, что дисциплинарное производство было открыто в отношении обеих ассоциаций», - говорится в сообщении.

Отмечено, что командам предложено предоставить дополнительную информацию о факте, которая будет тщательно рассмотрена дисциплинарным комитетом ФИФА.

Напомним, матч отборочного тура чемпионата мира по футболу 2022 года в воскресенье, пятого сентября, был остановлен сотрудниками полиции и Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Они вышли на поле вскоре после стартового свистка и задержали четверых аргентинских футболистов, выступающих за английские клубы. Игроков обвинили в нарушении карантинных правил.

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