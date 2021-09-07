Стало известно, что Жан-Поль Бельмондо оставил своим наследникам

Наследники легендарного французского артиста Жан-Поля Бельмондо получат особняк звезды, киностудию Cerito, ресторан и туристическую фирму. Об этом 7 сентября пишет издание Teleprogramma.pro.

В 1971 году актер основал кинокомпанию, которую назвал в честь своей бабушки. За несколько лет студия Бельмондо выпустила в прокат более 20 успешных картин. Во многих фильмах главные роли исполнял сам артист.

Помимо недвижимости и киностудии, звезда французского кинематографа был владельцем собственного ресторанного бизнеса. Бельмондо принадлежала часть ресторана итальянской кухни «Стреза» в Париже, а также туристической фирмы.

Актер был дважды женат и состоял во множестве серьезных отношений. Пару лет назад он вернулся к своей бывшей возлюбленной - модели Марии Карлос Сотомайор. Пара встречалась с 1980 по 1987 год, но детей у них не было. Всего у Бельмондо осталось четверо наследников от разных браков.

Напомним, о смерти кинозвезды стало известно 6 сентября. Причина смерти 88-летнего актера неизвестна.