Глава Минтруда рассказал, что более половины молодых россиян видят себя в предпринимательстве

Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков рассказал, что более половины молодого населения России видят себя в предпринимательской деятельности. Министр заявил об этом на Восточном экономическом форуме, сославшись на проведенные опросы.

Антон Котяков отметил, что согласно статистике 30% предпринимателей в России - это молодые люди, когда средний возраст предпринимателя составляет 38 лет. При этом, добавил министр, средний возраст работников на рынке труда составляет более 42 лет.

«На сегодняшний день, по опросам, которые мы наблюдаем, более 56% молодых людей видят свою перспективу, свое будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженном с режимом работы на фрилансе», - цитирует слова Котякова РИА Новости.

Министр также добавил, что в российском обществе растет запрос на самозанятость. Сейчас зафиксировано три миллиона самозанятых в стране, к 2024 году это число, по мнению экспертов, возрастет до пяти-шести миллионов, к 2030 году - примерно до 10-11 миллионов.

Ранее глава Минтруда назвал размер материнского капитала к 2022 году. По его словам, сумма капитала будет составлять более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.