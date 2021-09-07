«Человек-пароход»: Сюткин рассказал о характере Краснова

Заслуженный артист России Валерий Сюткин в разговоре со «Звездой» поделился воспоминаниями о годах дружбы с Борисом Красновым. По словам музыканта, они были наполнены яркими впечатлениями.

«Тридцать лет дружбы, десять из которых в болезни тяжелой, и последние три месяца - вопрос времени. Мы все это понимали. Но все равно от этого не легче. Дружба была искрометной, много общей работы, совместных путешествий, юмора, настоящей жизни. Человек-пароход, как мы шутили. Энергия через край. Себя не жалел, остроумный, веселый», - сказал он.

Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в Москве в ночь на вторник, 7 сентября. Известно, что ранее он перенес два инсульта. После этого мужчину частично парализовало.

Ему было 60 лет. В 1990-2000-х годах он ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других знаменитостей.