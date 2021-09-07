Юдашкин назвал Краснова величайшим художником

Российский модельер Валентин Юдашкин в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о Борисе Краснове, назвав его величайшим художником.

«Он величайший художник. Театр знал отлично. Он понимал не только внешнюю картинку, он понимал, конечно, что делается и на сцене, и на крыше сцене. То есть он большой профессионал», - сказал он.

Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в Москве в ночь на вторник, 7 сентября. Известно, что ранее он перенес два сильных инсульта. После этого мужчину частично парализовало.

Ему было 60 лет. В 1990-2000-х годах он ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других знаменитостей.