Тарасова отреагировала на снятие израильских гимнасток с чемпионата мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала снятие женской сборной Израиля по художественной гимнастике с чемпионата мира, сообщает Sport24.

«Уже столько всего сказано по этому поводу. Нет смысла добивать лежачего. Израиль захотел сняться и это их право. Какое отношение к этому имеем мы? Нас это совершенно не должно волновать», - заявила она.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Японии в городе Китакюсю с 27 по 31 октября. Накануне соревнований организаторы убрали из списка стран-участниц сборную Израиля, включая олимпийскую чемпионку Линой Ашрам.

На Олимпийских играх в Токио в этом году Ашрам завоевала золотую медаль в личном многоборье, несмотря на потерю снаряда во время выступления.