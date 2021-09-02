Министр спорта назвал минимальную задачу для сборной РФ на Олимпиаде-2022

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин обозначил минимальную задачу для российских спортсменов на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине. По его мнению, наша сборная должна попасть, как минимум, в пятерку сильнейших команд Игр.

«Медального плана как такового нет. Вы знаете, что ситуация на Играх 2018 года была трагичной для России. Количество медалей абсолютно не отражало соотношение сил на спортивной арене и нашего потенциала. Сейчас ситуация другая, ограничений меньше, но и конкуренция стала более значительной. Я бы поставил минимальную задачу – попадание в пятерку сильнейших сборных команд, как это было и на летний Играх в Токио», - рассказал министр в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

На данный момент, по словам Матыцина, для российских спортсменов идет финальный этап подготовки к Олимпиаде. Он отметил, что огромную роль в успешном выступлении нашей команды играет не только ее подготовка, но и конкурентоспособность сборных других стран.

Ранее глава ОКР раскрыл особенности выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Сборная будет выступать под нейтральным флагом с композицией Чайковского вместо гимна, уточнил Станислав Поздняков.