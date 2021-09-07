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В Кремле ответили на вопрос о признании Россией талибов*

Анна Назайкина
13:05 07.09.2021
Обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последнего месяца, когда талибы* начали активно наступать на крупные города страны.
В Кремле ответили на вопрос о признании Россией талибов*
© Фото: РИА Новости
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Москва еще не принимала решений о признании талибов*, следует определить, насколько их заявления будут соотноситься с их действиями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов* не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит, а главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов*, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями», - заявил представитель Кремля.

Обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

На фоне вывода американских войск из Афганистана талибы* захватили практически все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Единственный в Кабуле аэропорт, откуда эвакуировали иностранцев и союзников, перешел под полный контроль «Талибана»*.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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