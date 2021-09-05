Минздрав РФ предложил G20 взаимное признание вакцинации от COVID-19

Глава Минздрава России призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса, если прививка была сделана одним из официально одобренных препаратов.

Выступая на встрече министров G20 по тему «Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН», Михаил Мурашко подчеркнул, что это важно для формирования общих подходов к снятию ограничений на поездки вакцинированных граждан в другие страны.

Глава ведомства заявил, что необходимо прийти к единому мнению в вопросах координации исследований и выработать общие подходы, чтобы для обеспечить скорейшую доступность лекарственных средств для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей инфекций, возникающих в период пандемий.

«Регуляторная оценка вакцин должна базироваться на научных данных и не иметь политической окраски», - подчеркнул Михаил Мурашко.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин на полях ВЭФ указал на катастрофические последствия политизации борьбы с пандемией коронавируса. Глава России пояснил, что, несмотря на масштабы вакцинации в развитых странах, вирус будет постоянно возвращаться обратно из тех регионов, где охват помощи гражданам не такой большой.