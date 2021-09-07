Песков заявил, что решений о приватизации в России пока не принимали

На данный момент в России не принимается никаких решений касательно приватизации. Это процесс крайне важен, но не должен являться самоцелью, особенно пока рынок восстанавливается. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее предложил сократить госсектор экономики в стране. По его словам, изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это, в свою очередь, положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит производительность экономики в целом.

«Очевидно, что в целом рынок сейчас перешел уже в процесс восстановления, но пока это рост такой, минимальная база, что называется. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего», – ответил Песков на вопрос о приватизации.

Именно поэтому, по словам представителя Кремля, приватизация не должна являться самоцелью, хотя этот процесс достаточно важен. Песков также напомнил о случаях, когда приватизация приводила к краху целых отраслей промышленности.

«Мы неоднократно сталкивались с тем, что в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать практически с нуля эти отрасли», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что никаких решений на этот счет пока не принималось. Однако, по словам Пескова, существуют разные точки зрения на эту проблему.