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В Счетной палате назвали условия снижения платы за ЖКХ

Анна Назайкина
14:26 07.09.2021
Ранее в органе государственного аудита оценили изношенность коммунального хозяйства в РФ.
В Счетной палате назвали условия снижения платы за ЖКХ
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress
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Уменьшения платы за услуги ЖКХ будет можно добиться, если изменить систему учета и оплаты отопления, заменить изношенное оборудование и построить энергоэффективное жилье. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Снизятся, если будет изменена и система учета и оплаты - безусловно, да. Например, в соответствии с последними принятыми решениями в странах ЕС будут установлены температурные нормы - не выше плюс 18 градусов зимой и не ниже плюс 25 летом. Вы можете повышать или понижать температуру, но будете платить больше за влияние на климат», - сказала она в интервью агентству.

Ранее в Счетной палате оценили изношенность российского коммунального хозяйства. По словам аудитора Натальи Труновой, она оказалась изношенной на 60%. Отмечалось, что наиболее сложная ситуация наблюдается в небольших городах.

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