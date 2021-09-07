В Счетной палате назвали условия снижения платы за ЖКХ

Уменьшения платы за услуги ЖКХ будет можно добиться, если изменить систему учета и оплаты отопления, заменить изношенное оборудование и построить энергоэффективное жилье. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Снизятся, если будет изменена и система учета и оплаты - безусловно, да. Например, в соответствии с последними принятыми решениями в странах ЕС будут установлены температурные нормы - не выше плюс 18 градусов зимой и не ниже плюс 25 летом. Вы можете повышать или понижать температуру, но будете платить больше за влияние на климат», - сказала она в интервью агентству.

Ранее в Счетной палате оценили изношенность российского коммунального хозяйства. По словам аудитора Натальи Труновой, она оказалась изношенной на 60%. Отмечалось, что наиболее сложная ситуация наблюдается в небольших городах.