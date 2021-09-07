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Счетная палата оценила изношенность коммунального хозяйства в России

Иван Линдеманн
09:16 07.09.2021
По словам аудитора Натальи Труновой, хуже всего дела обстоят в небольших городах.
Счетная палата оценила изношенность коммунального хозяйства в России
© Фото: F. Muhammad, Pixabay
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В России системы коммунального хозяйства изношены на 60%. Об этом заявили в Счетной палате.

По словам аудитора Натальи Труновой, хуже всего дела обстоят в небольших городах.

«Вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также организационно-технологических изменений», - приводят ее слова РИА Новости.

Что касается «зеленой» повестки, то, по словам Труновой, для ЖКХ она не так актуальна, как для промышленности. Аудитор подчеркнула, что без участия местных властей и помощи федерального центра не обойтись.

«Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья», - уточнила она.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение фракции «Единая Россия» о расширении программы по расселению аварийного жилья. В нее войдут дома, которые были признаны непригодными для проживания на 1 января 2021 года.

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